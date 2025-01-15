Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4197-IХ, який вносить зміни до процедури взяття на військовий облік юнаків віком 17 років, повідомляє Верховна Рада.

Військовий облік 17-річних в Україні − що змінилося

Згідно з новим законом, юнаки, яким виповнюється 17 років, зобов’язані стати на облік призовників з 1 січня до 31 липня.

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Це можна зробити двома способами: через електронний кабінет або особисто прибувши до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

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Перед проходженням практичних занять з базової загальновійськової підготовки громадяни повинні пройти медичний огляд.

Зеленський продожив термін повернення до військової частини після СЗЧ

Закон також продовжує до 1 березня можливість для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину (СЗЧ), стати на облік та продовжити службу.

Він також дозволяє жінкам, придатним до військової служби, добровільно стати на військовий облік призовників.

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Після СЗЧ до лав ЗСУ вже повернулися понад 8 тисяч військовослужбовців

Станом на грудень понад 8 тис. військових добровільно повернулися на службу.

21 листопада Верховна Рада ухвалила в цілому закон № 12095, який дає змогу добровільно повернутися на службу військовослужбовцям, які вперше залишили частину або дезертували.

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Завдяки новому закону, такі військові можуть за бажання повернутися назад без кримінальної відповідальності.

Зеленський казав, що зниження мобілізаційного віку не буде

19 листопада Президент України Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді. Він назвав десять пунктів Плану внутрішньої стійкості України.

“Наша держава не готує зниження мобілізаційного віку”, - казав він.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що для успішного протистояння Росії Україна має схвалити «важкі рішення» про подальшу мобілізацію військ.