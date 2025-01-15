Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4197-IХ, який вносить зміни до процедури взяття на військовий облік юнаків віком 17 років, повідомляє Верховна Рада.

Військовий облік 17-річних в Україні − що змінилося

Згідно з новим законом, юнаки, яким виповнюється 17 років, зобов’язані стати на облік призовників з 1 січня до 31 липня.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Це можна зробити двома способами: через електронний кабінет або особисто прибувши до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Advertisement

Перед проходженням практичних занять з базової загальновійськової підготовки громадяни повинні пройти медичний огляд.

Зеленський продожив термін повернення до військової частини після СЗЧ

Закон також продовжує до 1 березня можливість для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину (СЗЧ), стати на облік та продовжити службу.

Він також дозволяє жінкам, придатним до військової служби, добровільно стати на військовий облік призовників.

Україна буде співпрацювати з Польщею щодо вступу до ЄС
Більше по темі

Україна буде співпрацювати з Польщею щодо вступу до ЄС

Головні заяви Президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска під час перемовин у Варшаві.

Після СЗЧ до лав ЗСУ вже повернулися понад 8 тисяч військовослужбовців

Станом на грудень понад 8 тис. військових добровільно повернулися на службу.

21 листопада Верховна Рада ухвалила в цілому закон № 12095, який дає змогу добровільно повернутися на службу військовослужбовцям, які вперше залишили частину або дезертували.

Advertisement

Завдяки новому закону, такі військові можуть за бажання повернутися назад без кримінальної відповідальності.

Зеленський казав, що зниження мобілізаційного віку не буде

19 листопада Президент України Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді. Він назвав десять пунктів Плану внутрішньої стійкості України.

“Наша держава не готує зниження мобілізаційного віку”, - казав він.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що для успішного протистояння Росії Україна має схвалити «важкі рішення» про подальшу мобілізацію військ.

Київ Пост
Київ Пост
title.MoreOn Зеленський
Зеленський розповів, скільки ракет запустила РФ під час нової масованої атаки Зеленський
Зеленський розповів, скільки ракет запустила РФ під час нової масованої атаки
Київ Пост
10г тому
Володимир Зеленський зустрінеться з прем’єром Польщі у Варшаві Зеленський
Володимир Зеленський зустрінеться з прем’єром Польщі у Варшаві
За матеріалами Укрінформ
12г тому
Зеленський опублікував відео допиту полоненого військового КНДР Росія
Зеленський опублікував відео допиту полоненого військового КНДР
Київ Пост
1д тому
Фіцо відмовився їхати до Києва для переговорів із Зеленським Європа
Фіцо відмовився їхати до Києва для переговорів із Зеленським
Київ Пост
1д тому
Читати далі
Європейські війська в Україні не можуть бути єдиною гарантією безпеки США
Європейські війська в Україні не можуть бути єдиною гарантією безпеки
За матеріалами Укрінформ
3г тому
Швидке припинення вогню в Україні може загнати Трампа в російську пастку Путін
ПОГЛЯД: Швидке припинення вогню в Україні може загнати Трампа в російську пастку
Орися Луцевич
4г тому
Україна буде співпрацювати з Польщею щодо вступу до ЄС Європа
Україна буде співпрацювати з Польщею щодо вступу до ЄС
Київ Пост
5г тому
Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію в Україні ще на три місяці ВАЖЛИВО Мобілізація
Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію в Україні ще на три місяці
Київ Пост
9г тому
Спонсорований контент
" Попередній Литва обмірковує відправлення військ в Україну на її прохання
Далі » Союзники не тиснуть на Україну щодо швидкого миру з Росією − Сибіга