Після телефонної розмови президента США Дональда Трампа та лідера РФ Володимира Путіна 12 лютого Кремль наказав своїм пропагандистським ЗМІ зменшити кількість новин про Трампа та зображати Путіна як «сильного та рішучого лідера».

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

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«14 лютого російське видання «Медуза» повідомило, що Кремль наказав російським державним і проурядовим ЗМІ представити розмову Трампа і Путіна від 12 лютого як «ініціативу і перемогу» Путіна і рідше використовувати ім’я Трампа у висвітленні цієї розмови та інших подій», - йдеться в звіті.

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Москва боїться, що росіяни побачать у Трампі сильного лідера

Зазначається, що Кремль стурбований тим, що російська громадськість може сприймати Трампа як більш «проактивного та рішучого» лідера, ніж Путіна, і хоче, щоб російські ЗМІ підкреслили, що тільки Путін несе відповідальність за результат переговорів між ним і Трампом.

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Крім цього, Кремль не хоче, щоб російська громадськість сприймала Трампа як «сильного лідера, який здатний змінити ситуацію», а Путіна - як пасивного або слабкого лідера в порівнянні з ним.

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Кремль також доручив російським ЗМІ впливати на очікування громадськості щодо переговорів, щоб не створювати «надто оптимістичних очікувань».

Раніше російський інформаційний простір зображував Трампа як прагматичного лідера, з яким Росія могла б працювати, але Кремль, можливо, нині намагається змінити сприйняття Трампа російською громадськістю у негативний бік, щоб підкреслити «силу та активність» Путіна на тлі повідомлень про можливі майбутні мирні переговори та двосторонні переговори.

Переговори Трампа і Путіна

12 лютого американський президент США Дональд Трамп поговорив телефоном з російським лідером Володимиром Путіним. Глава Білого дому заявив, що може зустрітися з очільником Кремля у Саудівській Аравії.

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Після розмови з Путіним Дональд Трамп зідзвонився з Володимиром Зеленським. Український та американський лідери говорили про можливості досягнення миру.

У Міністерстві закордонних справ Саудівської Аравії заявили, що готові провести саміт за участі Дональда Трампа та Володимира Путіна на своїй території.

У відомстві додали, що підтверджують свої постійні зусилля, спрямовані на досягнення тривалого миру між Росією та Україною.