Після масованої атаки Росії на українські міста, під час якої було застосовано понад 200 дронів і керовані авіабомби, Президент Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів посилити тиск на РФ.

Понад 200 дронів і КАБи: Зеленський про масовану атаку РФ

Зеленський розповів, що від обстрілів постраждали Одеська, Запорізька, Сумська, Київська, Хмельницька та Чернігівська області. В Одесі сталися пожежі в торговому центрі та магазинах, пошкоджено багатоповерхівку, поранено трьох дітей.

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У Запорізькій області шестеро постраждалих, серед них – 4-річна дитина, пошкоджено будинки та автомобілі.

“Саме спільний тиск на Росію, посилення санкцій та оборонної підтримки нашої держави – це шлях до припинення такого терору й затягування Росією війни”, – підкреслив Президент.

Він очікує від США, Європи та інших партнерів “реального тиску на Росію” для того, щоб “спрацювала дипломатія”.

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На підступах до Києва вночі збили 47 ворожих безпілотників.

Зеленський висловив подяку партнерам за допомогу, Силам оборони – за захист, а також усім, хто рятує українців від наслідків терору.

Росія вдарила по Запоріжжю та Одесі: що відомо

У ніч на 21 березня Одеса та передмістя зазнали масованої атаки російських ударних безпілотників.

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Внаслідок атаки постраждали троє підлітків. Спалахнули масштабні пожежі, горіли торговий центр, магазини, пошкоджено багатоповерхівку. У ліквідації наслідків брали участь понад 70 рятувальників.

Також в ніч проти 21 березня Росія скинула керовані авіабомби (КАБи) на Запорізький район.

Внаслідок атаки зруйновано два приватні будинки, пошкоджено ще три, ушкодження отримали й споруди на території дачного кооперативу.

Шестеро людей, у тому числі 4-річна дитина, постраждали внаслідок удару. 60-річний постраждалий чоловік перебуває у лікарні.Інші п’ятеро постраждалих, включно з 4-річним хлопчиком, лікуються амбулаторно.

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