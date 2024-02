Путін готував аргументи, які виклав під час свого інтерв'ю, починаючи з 2010 року. Його міф про минуле став основною темою моєї книжки «Шлях до несвободи», в якій докладно досліджується його походження та визначаються його далекосяжні наслідки. Путінська історія веде до війни, геноциду та фашизму. Вона також, хоча це може здатися набагато менш значущою проблемою, ускладнює дослідження історії.

Коли історії, подібні до тих, які розповідає Путін, мають успіх, люди в інших країнах починають думати, що їм теж не завадить патент на вічну правоту, щоб виправдати жахливість повсякденності. Істориків можна втягнути у чвари й змусити витрачати час на спростування брехні, а не на дослідження. Моя власна позитивна версія української історії представлена в циклі публічних лекцій, доступних тут.

Я закінчую цей нарис списком використаних мною джерел, аби наголосити на тому, що вивчення історії полягає у дослідженні, розгляді та наведенні цікавих і обґрунтованих аргументів. Українські історики продовжують це робити навіть під час війни. Зокрема, монографія Ярослава Грицака, опублікована рік тому, заслуговує на увагу широкої читацької аудиторії.

