Від редакції: доктор Мохаммад Захур – колишній власник Kyiv Post (2009-2018)

Війна, що триває в Україні, виявила різкий контраст між обіцянками західних країн і жорстокою реальністю, з якою стикається український народ на своїй землі. Незважаючи на те, що Захід обіцяв підтримку, звіти свідчать про те, що його дії часто була непослідовними, що допомозі перешкоджали матеріально-технічні затримки, неефективні ланцюжки поставок і геополітичні вагання, які мають реальні наслідки для суверенітету та безпеки України.

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Затримка допомоги та неякісні боєприпаси

Одним із найбільш критичних викликів для України є своєчасне надання військової допомоги. Аналітики та військові експерти стверджують, що західні країни зволікали з виконанням термінових запитів України через бюрократичні процеси. Через затримки українські солдати часто опинялись у безвихідних умовах на передовій, очікуючи на обіцяну зброю, яка не надходила вчасно. Такі затримки можна розглядати як порушення довіри, оскільки швидкість і ефективність підтримки є життєво важливими під час війни, коли ситуація може змінитися дуже швидко.

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Ще більше ускладнюють ситуацію неякісні боєприпаси, які використовують українські сили. У війні точність і надійність є ключовими, однак поставка неякісної зброї ставить під загрозу життя та може поставити під загрозу всю діяльність. Західні країни повинні забезпечити не лише надходження військової допомоги в Україну, а й належне її функціонування після надходження, а цим зобов’язанням, як видається, вони часто нехтують.

Фінансова допомога застопорилася через політичні маневри

Фінансова підтримка з боку Заходу також стикнулася зі значними перешкодами. Приголомшливі 60 мільярдів доларів допомоги застрягли в Конгресі США на понад пів року, що показало тривожну тенденцію переваги політичних ігор над нагальними гуманітарними й військовими потребами. Поки політики сперечаються та торгуються щодо ресурсів, українські міста продовжують зазнавати постійних бомбардувань і обстрілів, мирні жителі – в тому числі жінки й діти – змушені залишати свої домівки, а солдати гинуть, очікуючи на допомогу, яка може змінити хід битв. Ця затримка підкреслює жахливу реальність: поки життя українців на кону, політичне позерство явно має пріоритет.

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Обмеження військової стратегії

Крім того, обмеження, накладені західними лідерами на військову стратегію України, знижують її здатність воювати ефективно. Ненадання Україні дозволу бити по російських арсеналах на російській території фактично зв’язує руки її військовим, створюючи дисбаланс на полі бою. Росія, для військ якої таких обмежень не існує, може діяти, як заманеться. Ця диспропорція дозволила їй продовжувати наступ, що вже призвело до втрати ключових для України територій.

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Вплив виборів у США

З наближенням ключових виборів у США ситуація в Україні стає все небезпечнішою. Колишній президент Дональд Трамп чітко озвучив свою позицію: у разі обрання він має намір припинити підтримку України й спонукати її до переговорів із Росією. Є ризик того, що такий підхід легітимізує акти агресії Росії, залишивши Україну в уразливому становищі, і вона буде змушена погодитись на умови сильнішого супротивника. Якщо така позиція візьме гору, це може призвести до сценарію «закону джунглів», за яким хто сильніший, той і правий, і такі країни, як Україна, залишаються на милість могутніших сусідів.

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Вплив близькосхідного конфлікту

Після 7 жовтня 2023 року фокус Заходу перемістився на конфлікт за участю Ізраїлю, ХАМАС, Хезболли, Лівану та Ірану. Ізраїль тут же отримав ресурси, а після ракетних ударів Ірану по території Ізраїлю російсько-українська війна майже зникла з західних ЗМІ. Це ще одна потенційна несправедливість по відношенню до українського народу, який уже стільки пережив і надалі переживатиме на тлі інших геополітичних криз. Захід повинен зробити все для того, щоб Україна продовжувала отримувати свою частку фінансової та військової допомоги незалежно від інших глобальних подій. Не можна допускати затримок або виправдань, коли на карті – саме життя та суверенітет.

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Заклик до єдності та відданості

Обіцянки, які Захід дав Україні, мають бути втілені в конкретні дії, що відповідають його риториці. Світ спостерігає за розвитком цієї кризи, і вкрай важливо, щоб західні країни не лише підтвердили свою відданість підтримці України, а й надали їй потужнішу, своєчасну та стратегічну допомогу. Цей конфлікт є яскравим нагадуванням про ціну бездіяльності та важливість дотримання принципів суверенітету та свободи перед лицем агресивного імперіалізму. Боротьба України є символом ширшої боротьби за демократичні цінності в усьому світі, і життєво важливо, щоб Захід не покинув свого союзника в цей критичний момент.

Погляди, висловлені в цій статті, належать автору, а не обов’язково Kyiv Post.