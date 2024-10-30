Близько три тисячі північнокорейських військових привезені до Курської області РФ та розміщені за 50 кілометрів від українського кордону, пише Financial Times із посиланням на джерела в українській розвідці.

Війська КНДР біля кордону України − подробиці

За даними видання, військові КНДР таємно прибули цивільними вантажівками з Далекого Сходу Росії до Курщини. Лише кілька сотень з цих трьох тисяч є спецназом, решта − регулярні війська.

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28 жовтня їх розмістили в казармах за 50 км від українського кордону, де ті чекали наказів російського командування.

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Джерела Financial Times поставили під сумнів якість і боєздатність військ Пхеньяна, описуючи більшість як недосвідчених піхотинців низького рангу.

"Вони ніколи раніше не залишали свою країну… Вони ніколи не воювали в реальному бою, і їхній досвід дуже далекий від реальності сучасної війни", − наголосило джерело видання

Financial Times зауважило, що північнокорейські війська можуть використовуватися як "гарматне м’ясо".

"Чи вели вони раніше окопну війну? Сумніваюся", − додало джерело в українській розвідці.

Війська КНДР на Курщині − що відомо

Росія вже перекинула кілька тисяч північнокорейських військових до Курської області.

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