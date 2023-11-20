Річард Хаас, колишній президент Ради з міжнародних відносин, і Чарльз Купчан, старший науковий співробітник Ради, щойно опублікували жахливу статтю під назвою «Перевизначення успіху в Україні». У цій статті майже все неправильно. Минулої весни разом із головним захисником Путіна в США Томасом Гремом, який був старшим директором у справах Росії в Раді національної безпеки в адміністрації Джорджа Буша, Хаас і Купчан зустрічалися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, проти якого Сполучені Штати ввели санкції.

Ще будучи старшим директором у справах Європи в Раді національної безпеки в адміністрації Обами, Купчан пишався тим, що блокував будь-які постачання летальної зброї в Україну, стверджуючи, що цим він допоміг уникнути Третьої світової війни, хоча насправді він лише сприяв вторгненню Росії в Україну в 2022 році. Тоді його підтримав президент Барак Обама, в той час як віце-президент Джо Байден і його помічник Ентоні Блінкен виступали за передання Києву такої зброї.

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Дивно, але Хаас і Купчан, схоже, не в курсі, що Путін порушив практично всі відповідні домовленості з Заходом та Україною й постійно бреше. З такою людиною просто немає сенсу вести переговори, але Хаас і Купчан навіть не згадують про цей, натякаючи, що вони начебто просто не мають права обговорювати перемовини з Путіним.

Суть їхньої пропозиції така: «Сполучені Штати повинні розпочати консультації з Україною та її європейськими партнерами щодо нової стратегії, базованої на готовності України вести переговори про припинення вогню з Росією та одночасно переключити свої воєнні зусилля з наступу на оборону».

Ця пропозиція не має жодного сенсу. По-перше, Росія просто використає припинення вогню для переозброєння, але автори стверджують, що «час буде не на боці України, якщо війна високої інтенсивності затягнеться надовго...» Здається, вони хочуть, щоб Україна програла. Проте далі вони стверджують, що хочуть «дати зрозуміти Росії, що вона не може просто сподіватися пережити Україну». Ці два припущення йдуть врозріз одне одному.

Хаас і Купчан продовжують: «Один із варіантів для Заходу – робити більше того ж, що він робив до цього... Захід може надіслати більше танків, ракет великої дальності та, зрештою, винищувачі F-16. Але немає срібної кулі, здатної переломити ситуацію на полі бою». Хіба вони не розуміють, що цього свідомо не було зроблено? Проукраїнський аргумент – це треба нарешті зробити. Без жодних вагомих причин адміністрація Байдена стримує постачання Києву найбільш потужної зброї протягом року чи навіть більше, дозволяючи Росії нарощувати свою військову спроможність. Якби автори стояли на боці України, то мали б зробити єдиний можливий висновок: це треба припинити! Якомога швидше надайте всю необхідну Україні зброю!

Особливо смішно виглядає фраза американських співавторів: «Економіка Росії та її оборонно-промислова база перейшли на воєнні рейки. Москва також імпортує зброю з Північної Кореї та Ірану…» ВВП Росії становить лише 4 % ВВП західних економік. Доклавши трохи зусиль, Захід може легко перемогти Росію економічно. Питання не в тому, чи може Захід це зробити, питання в тому, чи хоче він цього, чого Хаасс і Купчан начебто не розуміють.