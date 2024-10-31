Північнокорейські військові вже перебувають у Курській області, але ще не брали участь у бойових діях.

Про це Президент Володимир Зеленський розповів у інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS.

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Зеленський заявив, що військові КНДР вже на Курщині

«Північнокорейські військові вже у Курській області. Вони ще не брали участь у бойових діях, але будуть. Це питання в днях, а не місяцях», - сказав Зеленський.

Він зазначив, що, залучаючи до бойових дій військових з КНДР, Путін випробовує реакцію Заходу, і якщо її не буде, іноземний контингент з російського боку зросте

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«Північнокорейським контингентом Путін перевіряє реакцію Заходу, країн НАТО і Південної Кореї. І я вважаю, що після всіх цих реакцій Путін збільшуватиме контингент», - зазначив Зеленський.

Президент також назвав сьогоднішню реакцію на залучення військових КНДР нульовою.

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