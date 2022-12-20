Демократія без кордонів
14 годин тому
За останні пʼять років за допомогою пошукової системи в судовому реєстрі «Бабуся» зафіксовано понад 600 справ щодо булінгу в навчальних закладах. Яким може бути покарання за булінг в Україні.
гру. 20, 2022
Світлана Тіхановська хоче зустрітися з президентом Зеленським, щоб обговорити боротьбу з «загрозами сьогодення, а також підготуватися до майбутнього».
гру. 20, 2022
Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська у розмові з Kyiv Post заявила, що Україна «дійсно має всі підстави готуватися» до ймовірного перекидання білоруських військ через український кордон.
лис. 18, 2022
Це друга частина інтерв’ю з білоруським опозиціонером та політтехнологом Віталієм Шкляровим. Kyiv Post запитав у нього, чому Світлані Тихановській, переможниці президентських виборів в Білорусі 2020 р
лис. 15, 2022
Останні місяці не припиняються розмови про можливе повторне вторгнення російських військ з боку Білорусі. З першого дня великої війни білоруська територія постійно використовується як плацдарм для вій
лис. 7, 2022
Вихідців з Середньої Азії, перш за все таджиків, послали на війну Путіна в Україні набагато більше, ніж етнічних росіян. Kyiv Post зустрівся з Мухіддіном Кабірі, фактичним лідером таджицької демократи
лис. 3, 2022
Безпосередньо перед тим, як Kyiv Post особисто зустрівся з паном Мурадом Курбановим на конференції ОБСЄ у Варшаві, його безпека була під загрозою. До фойє конференц-готелю без запрошення намагався пот