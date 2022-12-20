Демократія без кордонів

Щороку близько 100 школярів звертаються по допомогу через цькування
 
14 годин тому
Щороку близько 100 школярів звертаються по допомогу через цькування
За останні пʼять років за допомогою пошукової системи в судовому реєстрі «Бабуся» зафіксовано понад 600 справ щодо булінгу в навчальних закладах. Яким може бути покарання за булінг в Україні.
Київ Пост
Лідерка білоруської опозиції Тихановська хоче зустрітися із Зеленським ЕКСКЛЮЗИВ
 
гру. 20, 2022
Лідерка білоруської опозиції Тихановська хоче зустрітися із Зеленським
Світлана Тіхановська хоче зустрітися з президентом Зеленським, щоб обговорити боротьбу з «загрозами сьогодення, а також підготуватися до майбутнього».
Джей Бічер
Тихановська попереджає про участь білоруських військ у війні в Україні ЕКСКЛЮЗИВ
 
гру. 20, 2022
Тихановська попереджає про участь білоруських військ у війні в Україні
Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська у розмові з Kyiv Post заявила, що Україна «дійсно має всі підстави готуватися» до ймовірного перекидання білоруських військ через український кордон.
Джей Бічер
“Лише Лукашенко, Путін і Зеленський не зустрілися з Тихановською”, – білоруський опозиціонер ЕКСКЛЮЗИВ
 
лис. 18, 2022
“Лише Лукашенко, Путін і Зеленський не зустрілися з Тихановською”, – білоруський опозиціонер
Це друга частина інтерв’ю з білоруським опозиціонером та політтехнологом Віталієм Шкляровим. Kyiv Post запитав у нього, чому Світлані Тихановській, переможниці президентських виборів в Білорусі 2020 р
Maryna Shashkova
“Лукашенко – російський генерал”. Інтерв’ю з білоруським політтехнологом Віталієм Шкляровим ЕКСКЛЮЗИВ
 
лис. 15, 2022
“Лукашенко – російський генерал”. Інтерв’ю з білоруським політтехнологом Віталієм Шкляровим
Останні місяці не припиняються розмови про можливе повторне вторгнення російських військ з боку Білорусі. З першого дня великої війни білоруська територія постійно використовується як плацдарм для вій
Maryna Shashkova
Відмовляються бути гарматним м’ясом РФ. Як у Таджикистані протистоять росманіпуляціям ЕКСКЛЮЗИВ
 
лис. 7, 2022
Відмовляються бути гарматним м’ясом РФ. Як у Таджикистані протистоять росманіпуляціям
Вихідців з Середньої Азії, перш за все таджиків, послали на війну Путіна в Україні набагато більше, ніж етнічних росіян. Kyiv Post зустрівся з Мухіддіном Кабірі, фактичним лідером таджицької демократи
Джейсон Джей Смарт
Екслюзивне інтерв’ю. Небезпечно бути лідером опозиції до путінського диктатора в Туркменістані ЕКСКЛЮЗИВ
 
лис. 3, 2022
Екслюзивне інтерв’ю. Небезпечно бути лідером опозиції до путінського диктатора в Туркменістані
Безпосередньо перед тим, як Kyiv Post особисто зустрівся з паном Мурадом Курбановим на конференції ОБСЄ у Варшаві, його безпека була під загрозою. До фойє конференц-готелю без запрошення намагався пот
Джейсон Джей Смарт