У Вудстоку Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Чеською Республікою.
Безпекова угода між країнами розрахована на десять років, повідомили на сайті Президента України.
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Україна уклала безпекову угоду з Чехією - подробиці
З початку повномасштабного російського вторгнення Чехія надала Україні військову допомогу на суму близько 400 мільйонів євро й продовжуватиме підтримувати з такою ж динамікою протягом чинності документа.
Чехія також вивчатиме варіанти постачання додаткової військової техніки з урахуванням потреб нашої країни.
Значну частину угоди присвячено посиленій співпраці у військово-технічній сфері. Передусім ідеться про боєприпаси малого та великого калібрів, можливості виробництва стрілецької зброї та легких озброєнь, а також БпЛА, засобів радіоелектронної боротьби та важкої техніки.
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Чехія й надалі допомагатиме Україні у межах своєї ініціативи з постачання артилерійських снарядів калібрів 155 мм та 122 мм за підтримки країн-партнерів.
Крім того, Україна та Чехія посилюватимуть на своїх територіях промислові потужності з виробництва боєприпасів, а також створюватимуть спільні підприємства.
Країни продовжать спільну щорічну підготовку близько 4 тисяч українських захисників – цьогоріч і надалі в межах Місії ЄС із військової допомоги Україні (EUMAM).
Особливістю співробітництва у невійськовій сфері є партнерство Чехії з Дніпром та Дніпропетровською областю для відновлення, відбудови та сталого розвитку. Чехія також має намір відкрити у Дніпрі дипломатичне представництво для посилення співпраці й допомоги.
Підтримка в гуманітарній сфері з боку Чехії передбачає фінансову та матеріальну допомогу для цивільного захисту та постраждалих від війни українців, зокрема внутрішньо переміщених осіб.
Чеська Республіка також чітко підтверджує свою підтримку майбутнього членства України в ЄС і НАТО.
З ким Україна підписала безпекові угоди
2024 року Україна уклала вже 24 двосторонніх безпекових угод із країнами та угоду про спільні безпекові зобов’язання з Європейським Союзом.
Угоди у сфері безпеки були підписані з
- Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Португалією, Фінляндією, Нідерландами
- Латвією, Іспанією, Бельгією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, США, Литвою, Естонією, Польщею.
- Люксембургом, Румунією, Словенією, Чехією.