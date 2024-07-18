У Вудстоку Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Чеською Республікою.

Безпекова угода між країнами розрахована на десять років, повідомили на сайті Президента України.

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Україна уклала безпекову угоду з Чехією - подробиці

З початку повномасштабного російського вторгнення Чехія надала Україні військову допомогу на суму близько 400 мільйонів євро й продовжуватиме підтримувати з такою ж динамікою протягом чинності документа.

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Чехія також вивчатиме варіанти постачання додаткової військової техніки з урахуванням потреб нашої країни.

Значну частину угоди присвячено посиленій співпраці у військово-технічній сфері. Передусім ідеться про боєприпаси малого та великого калібрів, можливості виробництва стрілецької зброї та легких озброєнь, а також БпЛА, засобів радіоелектронної боротьби та важкої техніки.

Більше по темі Урсула фон дер Ляєн закликала створити Європейський оборонний союз Так, європейські країни матимуть можливість створити єдиний ринок для оборони.

Чехія й надалі допомагатиме Україні у межах своєї ініціативи з постачання артилерійських снарядів калібрів 155 мм та 122 мм за підтримки країн-партнерів.

Крім того, Україна та Чехія посилюватимуть на своїх територіях промислові потужності з виробництва боєприпасів, а також створюватимуть спільні підприємства.

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Країни продовжать спільну щорічну підготовку близько 4 тисяч українських захисників – цьогоріч і надалі в межах Місії ЄС із військової допомоги Україні (EUMAM).

Особливістю співробітництва у невійськовій сфері є партнерство Чехії з Дніпром та Дніпропетровською областю для відновлення, відбудови та сталого розвитку. Чехія також має намір відкрити у Дніпрі дипломатичне представництво для посилення співпраці й допомоги.

Підтримка в гуманітарній сфері з боку Чехії передбачає фінансову та матеріальну допомогу для цивільного захисту та постраждалих від війни українців, зокрема внутрішньо переміщених осіб.

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Чеська Республіка також чітко підтверджує свою підтримку майбутнього членства України в ЄС і НАТО.

З ким Україна підписала безпекові угоди

2024 року Україна уклала вже 24 двосторонніх безпекових угод із країнами та угоду про спільні безпекові зобов’язання з Європейським Союзом.

Угоди у сфері безпеки були підписані з